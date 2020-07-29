В Саратове убийцу полицейского отправили на пожизненное

Убийство произошло во время задержания наркодилеров в декабре 2019 года.

В Саратовской области суд отправил на пожизненное убийцу полицейского.

21 декабря 2019 года два жителя Саратова 32 и 40 лет приобрели синтетические наркотики, расфасовали их по мелким пакетам и собирались реализовать их неопределенному кругу лиц. Но их противоправные действия пресекли сотрудники ППС. Во время разбирательств 32-летний задержанный ранил одного сотрудника полиции и нанес телесные повреждения второму. Раненый полицейский скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.

Несмотря на ранения, полицейские задержали обоих преступников. Спустя полгода завершилось следствие, а сегодня суд вынес свой вердикт. 32-летнего убийцу полицейского отправили в колонию особого режима на пожизненное. Его подельника на 12 лет в колонию особого режима.

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