В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве уточнили, что на черепе погибшего обнаружен пролом. Устанавливается причина смерти малыша, после чего будет решаться вопрос о живорожденности или мертворожденности.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи работают на месте происшествия.
пресс-служба СК РФ
Прокуратура Брянской области взяла на контроль расследование по данному уголовному делу.
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