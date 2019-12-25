"Брянск - Север": как позывной на митингах стал мемом

Во время ночных протестов правоохранители отпускали людей, которые называли "пароль". Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо.

После вынесения приговора Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иностранным агентом) призвал сторонников оппозиционера выходить на протесты. На акциях вновь задерживали. Однако, не всех. Например, в Москве корреспондент издания Sota Vision случайно снял, как правоохранители отпускают "митингующего" после позывного "Брянск-Север".

Журналисты предположили, что эти слова являются позывными сотрудников Центра "Э", которые пришли на акцию в "штатском". Это не могло не пройти незамеченным в Сети.

Мемы про "Брянск-Север":

Подслушанный пароль дал пищу для фантазий. Над позывным шутили не только пользователи, но и представители крупных компаний. Например, производитель контрацепции и авиакомпания.

Пользователи также предположили, что позывной "Брянск-Север" отлично бы вписался в некоторые киноленты.

Некоторые пользователи отметили, что позывной вполне может пригодиться в быту.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка в шубе и с двумя собаками на митинге стала звездой соцсетей.

Фото: соцсети, Евгений Рыбкин

Видео: sotavision / YouTube