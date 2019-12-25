"Брянск - Север": как позывной на митингах стал мемом

После вынесения приговора Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иностранным агентом) призвал сторонников оппозиционера выходить на протесты. На акциях вновь задерживали. Однако, не всех. Например, в Москве корреспондент издания Sota Vision случайно снял, как правоохранители отпускают "митингующего" после позывного "Брянск-Север".
Журналисты предположили, что эти слова являются позывными сотрудников Центра "Э", которые пришли на акцию в "штатском". Это не могло не пройти незамеченным в Сети.
Мемы про "Брянск-Север":
Подслушанный пароль дал пищу для фантазий. Над позывным шутили не только пользователи, но и представители крупных компаний. Например, производитель контрацепции и авиакомпания.
Пользователи также предположили, что позывной "Брянск-Север" отлично бы вписался в некоторые киноленты.
Некоторые пользователи отметили, что позывной вполне может пригодиться в быту.
Ранее мы сообщали о том, что петербурженка в шубе и с двумя собаками на митинге стала звездой соцсетей.
Фото: соцсети, Евгений Рыбкин
Видео: sotavision / YouTube
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