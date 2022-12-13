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В лесу около Тосно заблудились пять человек
Сегодня, 11:22
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В лесу около Тосно заблудились пять человек

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Пострадавших вывели из леса и передали медикам.

В субботу вечером, 25 марта, в лесу Ленобласти потерялись пять человек. Они позвонили в "112". На помощь заблудившимся пришли спасатели поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Жителей региона нашли в районе Тосно. Пострадавших вывели из леса и передали медикам. Некоторым понадобилась помощь врачей. Подробности случившегося уточняются. 

Еще большему количеству людей понадобилась помощь спасателей не на суше, а в воде. На Финском заливе 9 человек оказались на оторванных льдинах.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье утром полыхали "Правобережные бани".

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, заблудились в лесу, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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