В лесу Ленобласти мужчина устроил охоту на людей

Тяжело ранен охранник заправки.

Поздно вечером 20 декабря в лесополосе недалеко от Колпинской улицы мужчина начал стрелять по людям, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону сотрудников заправки. В итоге 52-летний охранник госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным сквозным проникающим ранением грудной клетки, повреждением легкого, переломом 4-го ребра и правой лопатки. Напарник пострадавшего открыл ответный огонь из служебного оружия.

Сотрудники полиции по подозрению в этом преступлении задержали 60-летнего сотрудника охранного предприятия. Ему предъявлены обвинения в том, что на участке местности на пересечении грунтовой дороги и газопровода "Белоусово – Ленинград" с целью незаконной охоты он произвел несколько выстрелов карабина "Сайга-308-1" в сторону людей.

Мотивы преступника выясняются. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство).

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Фото: Pixabay