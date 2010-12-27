В Петербурге ищут мужчину, избившего свою жену

Инцидент произошел в Купчино.

В полицию Невского района Петербурга 20 декабря в 02:23 поступила телефонограмма о случае домашнего насилия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, 19 декабря в 19:06 из съемной квартиры в доме № 37/27 по Загребскому бульвару в тяжелом состоянии была госпитализирована гражданка одной из среднеазиатских республик 1990 года рождения. У женщины диагностировали закрытую травму живота и повреждение внутренних органов.

По предварительной информации, 18 декабря около четырех часов дня ее избил муж 1993 года рождения в одной из квартир дома № 11 по улице Турку.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника и проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: полиция разыскивает водителя фургона, сбившего пешехода на Богатырском проспекте.

Фото: Pixabay