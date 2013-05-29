В лесах Ленобласти завершился пожароопасный сезон

Специалисты отмечают, что основной причиной возникновения лесных пожаров по прежнему является неосторожное обращение граждан с огнем.

С понедельника, 11 октября, на территории лесов Ленинградской области завершается пожароопасный сезон 2021 года. Соответствующий приказ подписан в комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что окончание периода обуславливается установившейся устойчивой осенней дождливой погодой, понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах. Специалисты отметили, что пожарные смогли оперативно реагировать на вызовы, благодаря чего сохранилась стабильная ситуация.

Всего с начала сезона на землях лесного фонда возникло 423 лесных пожара на общей площади порядка 334,3 га. Средняя площадь одного возгорания составила 0,8 га.

Считается, что основная причина возникновения лесных пожаров – неосторожное обращение граждан с огнем. За 9 месяцев 2021 года было возбуждено 156 дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, наложено административных штрафов на сумму более 9,13 млн руб.

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Фото: Piter.tv