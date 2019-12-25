В лесах Соснового Бора нашли троих пропавших людей

Еще один гражданин был обнаружен на территории города.

В течение прошлой недели спасательные группы нашли четверых пропавших человек в городе Сосновый Бор: трое из заблудившихся потерялись на лесной территории. Об этом сообщило издание "Маяк".

По данным заместителя главы местной администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам Андрея Колгана, двух человек обнаружили сотрудники МЧС, а еще один выбрался из леса самостоятельно. Наконец, последний пропавший нашелся на территории города.

Отметим, что в общей сложности за июнь и июль в лесных массивах региона потерялись 490 человек. Из них погибло трое пожилых людей.

Глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков напомнил об элементарных правилах безопасности перед походом в лес. Всем собравшимся на прогулку в дикую местность необходимо одеться в теплую и яркую одежду, взять с собой заряженный телефон и много воды.

Ранее мы рассказали о том, что за июль отряд "Лиза Алерт" принял 316 заявок в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor