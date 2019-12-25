В лесах Ленобласти выписали штрафы охотникам и любителям квадроциклов

Всего комиссия составила 20 протоколов.

В лесах Ленобласти оштрафовали охотников и любителей квадроциклов

Всего комиссия составила 20 протоколов.

Сотрудники ГИБДД и Росгвардии совместно со специалистами комитета по природным ресурсам провели рейд на предмет проверки соблюдения запрета на посещение областных лесов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

При проверке использовались вертолеты и аэролодки. В результате комиссия выявила 5 нарушителей, занимавшихся охотой. Кроме того, 15 человек вышли покататься на квадроциклах во время самоизоляции. Все они понесут административное наказание: протоколы переданы в суд.

В период с 17 до 19 апреля сотрудники лесничеств Ленинградской области провели 399 проверок, в результате которых было выявлено 113 нарушений.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области