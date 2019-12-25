В лесах Ленобласти выписали штрафы охотникам и любителям квадроциклов

В лесах Ленобласти оштрафовали охотников и любителей квадроциклов
Всего комиссия составила 20 протоколов.
Сотрудники ГИБДД и Росгвардии совместно со специалистами комитета по природным ресурсам провели рейд на предмет проверки соблюдения запрета на посещение областных лесов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
При проверке использовались вертолеты и аэролодки. В результате комиссия выявила 5 нарушителей, занимавшихся охотой. Кроме того, 15 человек вышли покататься на квадроциклах во время самоизоляции. Все они понесут административное наказание: протоколы переданы в суд.
В период с 17 до 19 апреля сотрудники лесничеств Ленинградской области провели 399 проверок, в результате которых было выявлено 113 нарушений.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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