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В лесах Ленобласти спасатели нашли потерявшегося подростка
Сегодня, 11:11
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В лесах Ленобласти спасатели нашли потерявшегося подростка

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Спасателям удалось оперативно найти и вывести чащи.

В понедельник, 3 января, в лесах Ленинградской области спасатели нашли заблудившегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Рядом с поселком Коверино в лесном массиве заблудился мальчик. Спасателям удалось оперативно найти и вывести чащи ребенка. Его передали родственникам. 

Ранее в подмосковной Дубне 11-летний ребенок насмерть замерз. Он заблудился по дороге в школу.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

Теги: заблудился, коверино, лессной массив, подросток, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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