В лесах Ленобласти спасатели нашли потерявшегося подростка

Спасателям удалось оперативно найти и вывести чащи.

В понедельник, 3 января, в лесах Ленинградской области спасатели нашли заблудившегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Рядом с поселком Коверино в лесном массиве заблудился мальчик. Спасателям удалось оперативно найти и вывести чащи ребенка. Его передали родственникам.

Ранее в подмосковной Дубне 11-летний ребенок насмерть замерз. Он заблудился по дороге в школу.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области