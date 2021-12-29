В лесах Ленобласти спасатели нашли потерявшегося подростка

В понедельник, 3 января, в лесах Ленинградской области спасатели нашли заблудившегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Рядом с поселком Коверино в лесном массиве заблудился мальчик. Спасателям удалось оперативно найти и вывести чащи ребенка. Его передали родственникам.
Ранее в подмосковной Дубне 11-летний ребенок насмерть замерз. Он заблудился по дороге в школу.
Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области
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