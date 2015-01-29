В подмосковной Дубне 11-летний ребенок насмерть замерз

Ребенок заблудился по дороге в школу.

В Московской области 11-летний ребенок насмерть замерз. Трагедия произошла на территории Дубны. Тело мальчика нашли правоохранительные органы по улице Программистов вечером 28 декабря. В Telegram-канале Mash заявили о том, что Костя М. ежедневно ездил на специальном социальном транспорте в школу "Возможность". Мальчик имел особенности развития. Утром 27 числа он снова сел в транспортное средство, но понял, что ошибся. Вместо специального транспорта он попал в обычный автобус. Тогда мальчик решил выйти на улицу и самостоятельно дойти до учебного учреждения.

Предположительно, ребенок заблудился по пути в школу. Он не смог попросить прохожих о помощи. В настоящее время ситуация взята на контроль прокуратуры. Будет дана оценка законности действий родителей погибшего по исполнению ими обязательств перед сыном.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости