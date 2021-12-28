После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело

Один человек погиб, второй - серьезно пострадал.

После жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Расследованием займется Центральный аппарат. Специалисты видят признаки преступления по части 2 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которые повлекли за собой смерть человека.

В СК РФ установили, что 27 декабря около населенного пункта Азино Завьяловского района в регионе упал вертолет с опознавательным регистрационным знаком RA-15671. Борт принадлежит Казанскому авиапредприятию. Экипаж начал полет в 12 часов дня по московскому времени с аэродрома Ижевска. Пилоты инспектировали нефтепровод. Перед потерей связи с вертолетом командир судна успел сообщить диспетчеру о том, что фиксируется внештатная ситуация.

На поиски вертолета отправилась оперативная группа. Борт найден в 23:40 вечера того же дня. Командир вертолета скончался на месте. Еще один человек получил множественные травмы. Сейчас потерпевший госпитализирован. Ми-2 серьезно поврежден. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Позже будет сделан вывод о виновных в трагедии.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России