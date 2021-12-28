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При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек

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Второй член экипажа получает помощь медиков.

При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек. Об этом журналистам рассказал глава региона Александр Бречалов. Чиновник раскрыл подробности трагедии в собственном аккаунте в социальной сети "Вконтакте".

Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Александр Бречалов, губернатор Удмуртии

Напомним, что ранее экстренные службы уточнили, что вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. На борту воздушного судна находились два человека. Пилот смог выйти на связь со спасателями.

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек.

Фото и видео: Telegram / 112, Mash

Теги: крушение, ми-2, удмуртия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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