Второй член экипажа получает помощь медиков.

При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек. Об этом журналистам рассказал глава региона Александр Бречалов. Чиновник раскрыл подробности трагедии в собственном аккаунте в социальной сети "Вконтакте".

Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Александр Бречалов, губернатор Удмуртии

Напомним, что ранее экстренные службы уточнили, что вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. На борту воздушного судна находились два человека. Пилот смог выйти на связь со спасателями.

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек.

Фото и видео: Telegram / 112, Mash