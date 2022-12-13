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В Ленобласти развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров

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Самую большую ленту в стране развернули более 650 человек. 

В Ленобласти  развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. Акция прошла на площадке музея "Прорыв блокады Ленинграда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Самую большую ленту в стране развернули более 650 человек. В акции приняли участие сотрудники МЧС, школьники, студенты и волонтеры.

Участники мероприятия возложили цветы к Белому танку в музее-диораме, к памятнику в деревне Кобона, а также на акваторию Ладоги. По маршруту Дороги жизни прошли катера МЧС, украшенные  Георгиевскими лентами.

 Добавим, что акцию организовали сотрудники Главного управления МЧС по Ленобласти и представители Волонтерской Роты. 
 
Ранее на Piter.tv: Ленобласть присоединяется к акции "Бессмертный полк" на автомобиле.

Видео: Телеграм   / ГУ МЧС 
 

 

 

 

Теги: 9 мая, день победы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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