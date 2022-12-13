Самую большую ленту в стране развернули более 650 человек.

В Ленобласти развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. Акция прошла на площадке музея "Прорыв блокады Ленинграда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Самую большую ленту в стране развернули более 650 человек. В акции приняли участие сотрудники МЧС, школьники, студенты и волонтеры.

Участники мероприятия возложили цветы к Белому танку в музее-диораме, к памятнику в деревне Кобона, а также на акваторию Ладоги. По маршруту Дороги жизни прошли катера МЧС, украшенные Георгиевскими лентами.

Добавим, что акцию организовали сотрудники Главного управления МЧС по Ленобласти и представители Волонтерской Роты.



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Видео: Телеграм / ГУ МЧС

