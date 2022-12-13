Ленобласть присоединяется к акции "Бессмертный полк" на автомобиле

Портреты своих героев можно разместить на окнах личных и служебных автомобилей, общественного и грузового транспорта, такси.

Ленинградская область присоединяется к новому формату проведения традиционной для 9 Мая акции "Бессмертный полк" – на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Портреты своих героев можно разместить на окнах личных и служебных автомобилей, общественного и грузового транспорта, такси. Фотографии рекомендуется прикреплять на задних и боковых стеклах, там, где они хорошо видны и прохожим, и участникам дорожного движения, но не создают помех водителю при управлении.

Жителям Ленобласти предлагают присоединиться к новым форматам проведения Всероссийской акции "Бессмертный полк" – прикрепить фотографии своих родственников – на автомобиле, разместить на одежде, бейдже, а 9 Мая – заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи.

Празднично оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения "Бессмертный полк России".

Фото: администрация Ленобласти