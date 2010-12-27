Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Ленобласти проходит инвентаризация усадеб
Сегодня, 14:41
0
nastya960
66

В Ленобласти проходит инвентаризация усадеб

0
 
 

Чтобы создать концепцию развития памятников культуры.

Для передачи в собственность или в пользование инвесторам объектов культурного наследия Ленинградской области проводится инвентаризация. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Вчера Александр Дрозденко предложил предоставлять налоговоые льготы тем, кто будет заниматься ремонтом памятников культуры. Для этого решено провести инвентаризацию и разработать особую методику. Инвентаризация предоставит инвесторам готовый пакет документов, даже с концепцией развития памятников. За соблюдением концепции будет следать департамент государственной охраны.

В комитете сообщают, что в первую очередь внимание будут уделять объектам, которые имеют высокую историческую ценность. Чтобы определить, какие постройки можно передавать в собственность, а какие в пользование, администрация разработает методику. Такая подготовительная работа займет не меньше года.

Вчера мы сообщали, что в Ленобласти предлагают реставрацию в обмен на налоговые льготы. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: губернатор ленинградской области александр дрозденко , ленобласть
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5