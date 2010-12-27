В Ленобласти предлагают реставрацию в обмен на налоговые льготы

Также продолжится программа приватизации региональных памятников за 1 рубль.

Компании, которые займутся восстановлением объектов культурного наследия в Ленинградской области, получат налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Нам необходимо стимулировать частных собственников зданий – объектов культурного наследия к проведению реставрационных работ. Александр Дрозденко, глава региона

В региональном законодательстве предусмотрят возможность предоставления налоговых льгот на имущество и землю для тех, кто будет восстановливать культурные объекты. Также продолжится программа приватизации региональных памятников за 1 рубль. До 300 объектов-памятников в Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Волосовском районах смогут передать в частные руки. Их можно будет приватизировать или взять в пользование. Но новый владелец должен не только отремонтировать здание, но и обеспечить к нему свободный доступ туристов и ученых.

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