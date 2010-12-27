Энергетики подарили Выборгу еще одну достопримечательность

Еще одно примечательное место в Выборге появилось в парке имени Ленина, со стороны Рыночной площади. Скульптурная композиция со скамейкой "Рыцари и Дама сердца", подаренная городу АО "ЛОЭСК" открылась сегодня.

Еще одно значимое открытие состоялось сегодня в парке имени Ленина. Неподалеку от того места, где утром был открыт памятник выборгскому трамваю появилась скульптурная композиция "Рыцари и Дама сердца". Парковая скульптура стала ценным подарком, который преподнесла городу к юбилею компания АО "ЛОЭСК". По словам представителей компании, этот подарок должен подчеркнуть самобытность города и дух романтики средневековья, который до сих пор витает на его узких улочках.

Автором работы стал мастер-кузнец Тимур Садуллаев, создавший проект композиции в единственном экземпляре специально для старинного города, а место для размещения подсказал лично глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Интересно то, что у скульптур даже есть своя легенда, заботливо предложенная компанией.

По узким улочкам средневекового Выборга мчатся два рыцаря в сияющих доспехах. Никто не хочет уступить другому дорогу. Их путь лежит в сторону Круглой башни, невдалеке от Выборгского замка, около которой они несколько дней назад видели прекрасную Даму, следовавшую в сопровождении многочисленных слуг. Дама была одета в драгоценную парчу, богато отделанную серебряными украшениями. Серебряный венок на хорошенькой головке указывал, что у дамы нет рыцаря сердца... Слуги благородной Дамы, под большим секретом рассказали, когда их госпожа отправится в обратный путь. Еще вчера оба рыцаря весело пировали с другими воинами в стенах замка, рассказывая о чудесной встрече в пути. Сегодня же каждый из них стремился первым увидеть прекрасную Даму и получить от неё разрешение нанести вензель с её именем на свои доспехи в знак любви и преданности. Исторические архивы умалчивают, дала ли благородная дама свое разрешение рыцарям. Но достоверно известно, что пути рыцарей и Дамы пересеклись именно в этом месте, где госпожа остановилась передохнуть перед долгой дорогой. Куда следовала прекрасная Дама и что стало с дружбой двух благородных рыцарей, кто знает? - легенда к скульптурной композиции за авторством АО "ЛОЭСК"

Дарить городам скульптуры является доброй традицией областных энергетиков. Так в прошлом году компания подарила скульптурную композицию Гатчине, которую сейчас можно наблюдать на Театральной площади города. Еще одну подарочную скульптуру в Гатчине установили несколькими годами ранее, к 135-летию городских электросетей.

Фото: Piter.TV

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"