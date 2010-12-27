В Выборге состоялось официальное открытие памятника трамваю

Исторически достоверный макет трамвая 1912 года, а также небольшой сквер вокруг него официально открыт и доступен для посещения.

Случилось то, чего Выборг ждал уже несколько лет. Все слухи, утечки, их публикации в СМИ пришли к своему логическому завершению. Трамвай, о котором не говорил и не писал в городе только самый ленивый наконец открылся для посещения.

Открытие новой достопримечательности состоялось в максимально торжественной атмосфере, а взглянуть в числе первых на приятный глазу желтый вагончик пришли не меньше полутора сотен человек. Открытие посетили и первые лица города. Так, вступительную речь на фоне трамвая произнес глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Историю трамвая Геннадий Орлов сравнил с книгой, в которой есть четыре важные страницы.

Если взять историю, то в книге истории города Выборга есть четыре страницы, которые посвящены выборгскому трамваю. Выборгскому трамваю, о котором с душой и теплотой вспоминают жители Выборга. - глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов

Первая страница - это 28 сентября 1912 года, когда на узкие улицы Выборга вышел трамвай. Вторая - 22 августа 1940 года, когда в город изрядно потрепанный Зимней войной трамвай вышел снова. Третья страница датируется 21 сентября 1946 года, когда трамвай в Выборге, после окончания всех разрушительных воин, родился в третий раз. А четвертая страница, по словам главы администрации - грустная. 1 апреля 1957 года любимый выборжанами трамвай не вышел из депо, а после - совсем прекратил свое существование. Наконец, открытие памятника стало со слов Геннадия Орлова пятой страницей и четвертым рождением выборгского трамвая.

И что важно, трамвай горожане действительно помнят. На открытии памятника присутствовало как минимум трое человек, чьи теплые воспоминания были связаны с желтым вагончиком. Двое серьезных и взрослых мужчин, которые по их собственному рассказу, мальчишками катались на "колбасе" и пожилая женщина, много лет назад работавшая вагоновожатым. Её предложили произнести речь, но встреча с трамваем через такой длительный срок стала для неё сильным эмоциональным потрясением, потому поделиться своими воспоминаниями с собравшимися людьми бывшая вагоновожатая к сожалению, не смогла. По случаю такого значимого праздника, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов подарил ей букет цветов.

Как это было

Идея воссоздать выборгский трамвай родилась среди краеведов около трех лет назад. Городская администрация прислушалась к идеям знатоков города и с энтузиазмом взялась за разработку проекта. Сначала было предложено найти исторический трамвай, если такой сохранился. Но ни в России, ни в Финляндии, ни даже в Швеции не осталось ни одного вагона подобного тем, что ходили по Выборгу. Потому инициативной группой было поднято множество архивов, в том числе и зарубежных, просмотрено огромное количество исторических фотографий и кинолент, а трамвай было решено воссоздавать по сохранившимся документам. На этом этапе к работам подключился Выборгский судостроительный завод.

Около полутора лет назад на встрече с Геннадием Орловым, генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев неожиданно предложил городу помощь. Он согласился взять на себя все труды по проработке чертежей и составлению проектной документации. Памятник было решено создавать на основе трамвая, который вышел на улицы Выборга первым. Таким был моторный вагон немецкой компании ASEA/AEG 1912 года разработки. После проведения всей необходимой бумажной работы, молодежная организация ВСЗ приступила к непосредственному созданию трамвая из металла. Молодые сотрудники занялись проектом с энтузиазмом в свободное от работы время. Заводчане чувствовали важность того, что они делают для города. Всего свою руку к работе над трамваем по разным сведениям приложило около тысячи человек.

25 июля трамвай был готов и установлен на улице Выборга, но до ночи 3 августа в целях безопасности и для того, чтобы доработать некоторые незначительные моменты, был скрыт от глаз прохожих непроницаемым тентом. 30 июля к трамваю довезли скульптурную композицию мальчика и вагоновожатого. И наконец, в ночь с 2 на 3 августа в сеть начали массово утекать фотографии трамвая без скрывающего его тента.

Город настолько увлеченно следил за историями вокруг нового памятника, что уже в ночь перед официальным открытием фотографии прохожих стали одной из самых обсуждаемых новостей.

Пить кофе в трамвае разрешается

На церемонии открытия выступил и Александр Соловьев, занимащий должность генерального директора Выборгского судостроительного завода. В своей речи он выразил надежду, что памятник станет главной достопримечательностью города, наравне с Выборгским замком, а также поблагодарил людей, в свое свободное время работавших над трамваем.

Когда возникла идея поставить памятник выборгскому трамваю, откликнулась на это именно молодежная организация Выборгского судостроительного завода. Эти ребята сами, по своей инициативе в свободное от работы время сделали трамвай, за что им большое спасибо. - генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев

В интерьерах трамвая, воссозданных также с максимальной точностью расположилась уютная кофейня, в которой жители и гости города смогут отдохнуть, сделать памятные фотографии и выпить кофе. Социальные сети встретили такой поворот в трамвайной истории неоднозначно, но объяснение для кофейни нашлось простое: за памятником должен кто-то следить. Существует большая опасность, что такой привлекательный объект быстро окажется в зоне внимания вандалов и хулиганов, потому кофейня внутри призвана спасать трамвай от сомнительных социальных элементов. Для полной безопасности сквер снабдили самыми современными системами видеонаблюдения, записывающими качественную картинку даже глубокой ночью.

Макет трамвая сделан если не на века, то на 30 лет - точно. По крайней мере, такую цифру называют.сотрудники ВСЗ. По их словам, корпус трамвая сделан из корабельной стали, дважды грунтован и покрашен специальной краской, которой также красят корпуса судов. Такому вагончику не страшна никакая погода и в ближайшие десятилетия его внешний вид едва ли изменится даже в сложном климате Выборга.

Фото, видео: Piter.TV