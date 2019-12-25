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В Ленобласти открыли открыли аэродром для международных перелетов
Сегодня, 10:44
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В Ленобласти открыли открыли аэродром для международных перелетов

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На развитие объекта направили 10 млрд рублей. 

В Ленобласти открыли аэродром для международных перелетов. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.

ПАО "Газпром" и российское военное ведомство провели реконструкцию на объекте. Теперь аэродром "Левашово" будут использовать для гражданского воздушного флота. 

Финансированием проекта занимается ПАО "Газпром". На развитие аэродрома направили 10 млрд рублей. 

Ранее на Piter.tv: из Еревана в Петербург запустят новой рейс.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, международный аэродром
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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