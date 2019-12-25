В Ленобласти открыли открыли аэродром для международных перелетов

На развитие объекта направили 10 млрд рублей.

В Ленобласти открыли аэродром для международных перелетов. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.

ПАО "Газпром" и российское военное ведомство провели реконструкцию на объекте. Теперь аэродром "Левашово" будут использовать для гражданского воздушного флота.

Финансированием проекта занимается ПАО "Газпром". На развитие аэродрома направили 10 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv