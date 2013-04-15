В Ленобласти 4-летний ребенок выпал из окна и остался жив

Малыш попал в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 19 ноября, в Приозерском районе Ленобласти из окна вывалился 4-летний мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло в поселке Громово на улице Центральной. Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, когда облокотился на москитную сетку. Родители в этот момент вышли из комнаты.

Мальчика отвезли в больницу с многочисленными переломами. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. За жизнь пациента борются врачи.

Известно, что семья пострадавшего полная и благополучная. На специальных учетах не состоит. По факту случившегося началась проверка, делом занялась прокуратура.

Ранее на Piter.tv сообщили, что подросток разбился насмерть, упав с балкона на 15 этаже на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv