Подросток разбился насмерть, упав с балкона на 15 этаже на Мебельной улице

Его тело обнаружили под окнами дома.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о смерти подростка 2006 года рождения на Мебельной улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело несовершеннолетнего обнаружили под окнами дома. Предположительно, он выпал с общего балкона, расположенного на 15 этаже. На балконе обнаружен мобильный телефон подростка.

Погибший проживал в полной благополучной семье. На входе в подъезд и в лифте установлено видеонаблюдение. Видеозаписи изъяты.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят женщину, которую обвиняют в доведении сына до самоубийства.

Фото: Piter.TV