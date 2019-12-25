Подросток разбился насмерть, упав с балкона на 15 этаже на Мебельной улице

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о смерти подростка 2006 года рождения на Мебельной улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Тело несовершеннолетнего обнаружили под окнами дома. Предположительно, он выпал с общего балкона, расположенного на 15 этаже. На балконе обнаружен мобильный телефон подростка.
Погибший проживал в полной благополучной семье. На входе в подъезд и в лифте установлено видеонаблюдение. Видеозаписи изъяты.
Ранее мы писали, что в Петербурге осудят женщину, которую обвиняют в доведении сына до самоубийства.
Фото: Piter.TV
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