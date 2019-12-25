Из-за отключения электричества под Тихвином на семь часов застряли пассажиры электрички

На место происшествия был отправлен локомотив, который отбуксировал электропоезд в Тихвин, после чего отправился на станцию назначения в Бабаево.

В воскресенье, 5 декабря, поезд сообщением Тихвин – Бабаево встал из-за отключения электричества на путях. Пассажиры попали на нужные им станции почти с семичасовой задержкой.

Как сообщил 47news со ссылкой на пресс-службу РЖД, около шести часов вечера 5 декабря на участке Тихвин – Большой Двор произошло отключение внешнего электроэнергии.

На место происшествия был отправлен локомотив, который отбуксировал электропоезд в Тихвин, после чего отправился на станцию назначения в Бабаево.

Ранее стало известно, что более 88 тысячам жителей Петербурга и Ленобласти могут отключить электричество.

Фото: Piter.tv