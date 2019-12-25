Более 88 тысячам жителей Петербурга и Ленобласти могут отключить электричество

От момента получения уведомления до фактического отключения электроэнергии у неплательщиков есть еще 30 дней на оплату задолженности.

Более 88 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти являются кандидатами на отключение электроэнергии. На текущий момент 66,4 тысяч абонентов АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и 21,7 тысяч абонентов АО "Петербургская сбытовая компания" имеют задолженность за электроэнергию равную или превышающую 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Каждому из них уже направлены или будут направлены уведомления об отключении ресурса. От момента получения уведомления до фактического отключения электроэнергии у неплательщиков есть еще 30 дней на оплату задолженности.

С начала 2021 года энергетики передали в суд более 16 тысяч заявлений о взыскании долгов на сумму 339,2 млн рублей. К гражданам, которые не погасили свой долг даже по решению суда, применяются меры принудительного взыскания долга.

"Лидерами" по количеству должников являются Центральный (27,1%) Адмиралтейский (26,6%) и Петроградский (26,2%) районы.

В начале ноября в "Петроэлектросбыте" рассказали об изменениях в квитанции.

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