В компании добавили, что по некоторым признакам рассылка рассчитана на небольшие организации.

В "Лаборатории Касперского" предупредили о новом виде мошенничества. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что злоумышленники притворяются менеджерами по продажам и крадут учетные данные от электронной почты. Пользователям присылают договор в виде PDF-файла, однако открыть его не получится. Вместо документа высветится уведомление об ошибке, после которого наступает этап кражи данных. В компании добавили, что по некоторым признакам рассылка рассчитана на небольшие организации, а также порекомендовали избегать подозрительных сообщений.

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Фото: pxhere.com