При пожаре в квартире в центре Петербурга пострадали два человека

В комнате горела обстановка на 8 квадратных метрах.

Рано утром 24 июля в Центральном районе Петербурга произошел пожар. В доме №40 на набережной канала Грибоедова воспламенилась однокомнатная квартира на третьем этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 05:03. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит обстановка в комнате. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали два человека, в их числе детей нет. С огнем боролись 16 спасателей и четыре единицы техники. В 05:55 пожар ликвидировали.

Фото: Piter.TV