Из горящей квартиры в центре Петербурга вытащили пьяного мужчину и кота

С огнем боролись 16 спасателей и четыре единицы техники.

Рано утром 24 июля в Центральном районе Петербурга произошел пожар. В доме №40 на набережной канала Грибоедова воспламенилась однокомнатная квартира на третьем этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 05:03. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 16 спасателей. Специалистам удалось вскрыть дверь квартиры для устранения очага возгорания. Из помещения вытащили пьяного мужчину и кота.

В 05:55 пожар ликвидировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что за лето в Ленобласти произошло более 200 лесных пожаров.

Фото: Piter.TV