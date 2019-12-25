Из горящей квартиры в центре Петербурга вытащили пьяного мужчину и кота

Рано утром 24 июля в Центральном районе Петербурга произошел пожар. В доме №40 на набережной канала Грибоедова воспламенилась однокомнатная квартира на третьем этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 05:03. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 16 спасателей. Специалистам удалось вскрыть дверь квартиры для устранения очага возгорания. Из помещения вытащили пьяного мужчину и кота.
В 05:55 пожар ликвидировали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что за лето в Ленобласти произошло более 200 лесных пожаров.
Фото: Piter.TV
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