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В квартирном пожаре в Пушкинском районе скончалась женщина
Сегодня, 9:26
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В квартирном пожаре в Пушкинском районе скончалась женщина

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Полыхала кухня площадью 10 "квадратов".

Ночью 23 февраля в Пушкинском районе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в однокомнатной квартире дома 27 на территории Ленсоветовского поступила на пульт спасателей в 02:31. Полыхала кухня площадью 10 "квадратов".

К 03:17 огонь ликвидировали. На месте происшествия обнаружено тело женщины. 

Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Боровой в автомобиле "Лада" горел моторный отсек.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, при пожаре погибла женщина, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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