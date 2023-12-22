В квартирном пожаре в Пушкинском районе скончалась женщина

Полыхала кухня площадью 10 "квадратов".

Ночью 23 февраля в Пушкинском районе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в однокомнатной квартире дома 27 на территории Ленсоветовского поступила на пульт спасателей в 02:31. Полыхала кухня площадью 10 "квадратов".

К 03:17 огонь ликвидировали. На месте происшествия обнаружено тело женщины.

Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Боровой в автомобиле "Лада" горел моторный отсек.

Фото: Piter.TV