На Боровой в автомобиле "Лада" горел моторный отсек

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Центральном районе в четверг, 22 февраля, произошел пожар. На Боровой улице загорелся автомобиль "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:24. Выяснилось, что в машине вспыхнул моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 15:48 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv