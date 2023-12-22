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На Боровой в автомобиле "Лада" горел моторный отсек
Сегодня, 16:15
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На Боровой в автомобиле "Лада" горел моторный отсек

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Центральном районе в четверг, 22 февраля, произошел пожар. На Боровой улице загорелся автомобиль "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:24. Выяснилось, что в машине вспыхнул моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 15:48 пожар был ликвидирован.         

Сведения о пострадавших не поступали.  Причина возгорания устанавливается. 

Ранее мы писали, что на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали собирать Solaris.

Фото: Piter.tv                                                                                                                                                                                                            

Теги: боровая улица, горел моторный отсек, горела лада, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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