В подмосковной Балашихе в квартире обнаружили самодельное взрывное устройство

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья готовятся к обезвреживанию самодельной бомбы в Балашихе.

Оперативники обнаружили в жилой квартире в Балашихе самодельное взрывное устройство. Обезвреживать опасную емкость со взрывчатым содержимым решено на месте.

Напомним, что утром 27 октября правоохранительные органы совместно с УФСБ в ходе обыска нашли химическую лабораторию в жилом помещении. В настоящее время силовики изучают деятельность хозяев квартиры и их причастность к незаконному производству наркотиков и взрывчатых веществ.

В настоящее время жители дома по Речной улице эвакуированы. У места инцидент а дежурят машин скорой помощи, спасатели и полиция.