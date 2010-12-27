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В подмосковной Балашихе в квартире обнаружили самодельное взрывное устройство
Сегодня, 15:26
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lesjasap
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В подмосковной Балашихе в квартире обнаружили самодельное взрывное устройство

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Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья готовятся к обезвреживанию самодельной бомбы в Балашихе.

Оперативники обнаружили в жилой квартире в Балашихе самодельное взрывное устройство. Обезвреживать опасную емкость со взрывчатым содержимым решено на месте. 
 
Напомним, что утром 27 октября правоохранительные органы совместно с УФСБ в ходе обыска нашли химическую лабораторию в жилом помещении. В настоящее время силовики изучают деятельность хозяев квартиры и их причастность к незаконному производству наркотиков и взрывчатых веществ.
 
В настоящее время жители дома по Речной улице эвакуированы. У места инцидент а дежурят машин скорой помощи, спасатели и полиция.
Теги: балашиха , взрывное устройство , операция оперативников , подмосковье
Категории: Новости СПб

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