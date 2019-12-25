В квартире в Москве нашли обезглавленное тело женщины

Рядом с домом, в котором произошло преступление, было найдено тело возможного убийцы.

На западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным ведомства, женщина была обнаружена 10 августа в одном из домов по Никулинской улице. Также рядом с домом было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии СК, мужчина убил женщину, а затем совершил самоубийство. Об этом может говорить то, что дверь квартиры, в которой произошло преступление, была закрыта изнутри.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники Следственного комитета проводят опросы соседей и очевидцев инцидента. Отмечается, что также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза погибшего мужчины.

Ранее в Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в хищениях из грузовиков во время движения.

Фото: sledcom.ru