В Иркутской области отец и сын грабили фуры

Ранее судимые преступники увели у водителя электронику на 1 млн рублей.

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в хищениях из грузовиков во время движения. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД на официальном сайте. В преступлении обвиняются ранее судимые 54-летний отец и его 33-летний сын.

Мужчины украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам. пресс-служба МВД РФ

Ранее аналогичным способом злоумышленники выкрали из другой фуры оружие. За это они провели пять лет в заключении. Новый эпизод произошел осенью 2020 года. Тогда в правоохранительные органы обратился водитель, который занимался транспортировкой компьютерной и бытовой техники. Он уточнил, что товар пропал во время движения по федеральной трассе. Общая сумма похищенного составила более 1 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В ходе обысков у подозреваемых оперативники нашли часть пропавшей электроники. У их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля. Вину фигуранты расследования не признают.

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Фото и видео: МВД России