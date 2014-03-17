В Севастополе задержали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами пенсионеров

Известно, что вместе с мошенниками работали два сотрудника полиции.

Правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.

В группе мошенников числились два полицейских и четверо жителей Севастополя. Они придумали, как воровать недвижимость у пенсионеров. Полицейские собирали информацию об одиноких людях, которые имели психические расстройства и не могли адекватно воспринимать действительность. Затем в схему вступали остальные четверо граждан. Они получали доверенности, после чего продавали недвижимость и регистрировали на нее права.

Правоохранители пришли с обысками. Изъяты сведения и материалы, которые интересуют следствие. Жертвами оказались двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет. Мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова. Также им достался земельный участок.

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