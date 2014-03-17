Протестующие у Сейма не дают депутатам покинуть здание

Местные жители выступили против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса.

Во вторник, 10 августа, в столице Литвы у здания Сейма участники акции протеста заблокировали выходы и не дают депутатам покинуть здание. По словам представителя полиции Ревиты Янавичюте, ситуация контролируется. Об этом она заявила в эфире национального радио LRT.

Акция началась в 10:00. В ней, по оценке полиции, приняли участие около 4,5 тыс. человек. К вечеру у Сейма остались несколько сотен человек. Протестующие скандируют "Сейм-вон!" и "Позор, позор!". Они требуют распустить действующий парламент. Толпа загораживает выезд автомобилей депутатов.

На месте работают усиленные наряды сил правоохраны, которые на протяжении всего дня контролируют ситуацию.

Ревита Янавичюте, представитель полиции

Напомним, что правительство хотело с 13 сентября запретить непривитым гражданам пользоваться общественным транспортом, посещать больницы и магазины определенной категории, а также пользоваться контактными услугами.

Ранее мы сообщили, что губернатор Нью-Йорка объявил об отставке.

Видео: YouTube / Qtish