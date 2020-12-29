В квартире в Ковенском переулке нашли труп 4-месячной малышки

Причина смерти девочки пока не установлена.

В первом часу ночи в пятницу, 22 января, в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, врачи обнаружили в квартире на Ковенском переулке труп четырехмесячной девочки.

Тело малышки без внешних признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины ухода девочки. Отмечается, что 46-летний отец девочки трудится разнорабочим, 26-летняя мать не работает. Семья на профилактическом учете не состоит.

Также мы рассказывали, что в Ленобласти нашли мужчину, который в 2003 году попытался изнасиловать и убил девушку.

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