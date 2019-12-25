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В квартире в Колпино нашли труп мужчины, завернутый в одеяло
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В квартире в Колпино нашли труп мужчины, завернутый в одеяло

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На лице погибшего обнаружили повреждения.

Накануне в Колпинском районе Петербурга обнаружили труп мужчины 30 лет. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился хозяин квартиры, в котором нашли труп. Мужчина заявил, что сдавал жилье посуточно. Тело мертвеца было завернуто в одеяло. На лице были следы побоев.

Позже к стражам порядка обратился врач скорой помощи, который сообщил, что труп принадлежит 38-летнему уроженцу Оренбургской области, который жил в Колпино.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее у подъезда на Богатырском проспекте нашли труп безработного.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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