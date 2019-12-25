У подъезда на Богатырском проспекте нашли труп безработного

Сестра погибшего рассказала, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем.

Накануне в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе неизвестного мужчины на Богатырском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась одна из местных жительниц. Она обнаружила мужчину возле скамейки у подъезда.

В ходе проверки была установлена личность погибшего. Им оказался 45-летний уроженец Ленинграда. Ранее был судим.

По адресу, где обнаружили труп, живет сестра погибшего. Она рассказала, что в последнее время брат злоупотреблял алкоголем. Накануне он приходил к ней и просил денег. Со слов сестры мужчина не работал.

По факту случившегося проводится проверка. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в квартире на Солидарности нашли трупы двух мужчин.

Фото: pixabay.com