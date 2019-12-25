В квартире развратника на Васильевском острове нашли пропавшую девочку-подростка

Установлено, что мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении подростка.

В квартире развартника на Васильевском острове Петербурга нашли девочку-подростка, которая пропала пару дней назад. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В доме 10/1 по улице Вадима Шефнера нашли девочку 2006 года рождения, там же находился 33-летний уроженец Беларуси. Установлено, что мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении подростка.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. С места происшествия изъяли пустую и целую упаковки контрацептивов, а также постельное белье и одежду.

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Фото: Piter.tv

