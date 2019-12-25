В квартире на юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу

По факту происшествия проверку произведут в Следственном комитете.

Вечером в воскресенье, 12 апреля, в полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды. Как сообщили ТАСС в столичной полиции, сотрудники МВД установили, что в результате конфликта житель квартиры выстрелил из огнестрельного оружия из-за конфликта на бытовой почве.

Сначала он открывать входную дверь полицейским отказался. Однако позже в результате переговоров сотрудники МВД убедили мужчину открыть дверь, сложив оружие.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что мы сообщали о том, что 12 апреля в столичном районе Некрасовка 36-летний молодой человек попытался сделать селфи на подоконнике и повис на карнизе окна квартиры, расположенной на 15-м этаже дома. Сотрудники полиции помогли ему выбраться и составили протокол о нарушении режима самоизоляции – он находился в гостях у друзей в соседнем доме.

Фото: Piter.tv