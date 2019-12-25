На балконе квартиры на проспекте Королева нашли старую мину в коробке

К счастью, находкой оказался пустой корпус от снаряда.

Утром в четверг, 4 июня, росгвардейцам поступила информация о найденном в квартире одного из домов на проспекте Королева предмете, подозрительной похожем на боеприпас. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии, опасная находка оказалась в обувной коробке на балконе.

Ржавый снаряд обнаружила квартиросъемщица и сразу же сообщила об этом правоохранителям. Прибывший на место ОМОН выяснил, что в коробке лежал уже не опасный пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины, сохранившейся со времен Великой Отечественной войны. Снаряд изъяли для дальнейшей утилизации.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО