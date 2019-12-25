В Петербурге за день нашли бесхозные пистолет и гранату

Опасные находки появились на Рябовском шоссе и Подольской улице.

В минувший понедельник, 1 июня, сразу по двум адресам в Петербурге полиция обнаружила бесхозные боеприпас и оружие. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Первое сообщение поступило в полицию после полудня, позвонивший петербуржец рассказал, что увидел на газоне у дома №42 по Рябовскому шоссе предмет, похожий на пистолет. Прибывшие стражи порядка подтвердили, что находкой оказался именно пистолет, в чешском оружии оставался один магазин без патронов. Проведенная позднее экспертиза показала, что пистолет подвергался восстановлению, но еще пригоден для стрельбы. По факту обнаружения бесхозного оружия возбудили уголовное дело.

Второй раз в полицию обратились уже вечером: молодой монтажник, устанавливающий интернет-оборудование на чердаке дома №42 по Подольской улице, увидел там похожий на гранату предмет. Сотрудники ОМОН изъяли гранату с помощью служебной собаки, а затем отвезли боеприпас на уничтожение. Во время операции пришлось эвакуировать пять жильцов дома. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на Стасовой улице нашли опасную гранату времен войны.

Фото: Piter.TV