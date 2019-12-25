Боеприпас вывезли из населенного пункта сотрудники ОМОН Росгвардии.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что на Стасовой улице нашли опасную гранату времен войны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпас обнаружили во время земляных работ на Стасовой улице возле дома № 2. Как оказалось, это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

В итоге специалисты оперативно вывезли боеприпас и уничтожили.

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Фото:35.мвд.рф