В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что на Стасовой улице нашли опасную гранату времен войны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.
Боеприпас обнаружили во время земляных работ на Стасовой улице возле дома № 2. Как оказалось, это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
В итоге специалисты оперативно вывезли боеприпас и уничтожили.
Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине в заброшенном саду полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины.
Фото:35.мвд.рф
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