В квартире на набережной реки Фонтанки девятиклассница отравилась антидепрессантами

Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 17 февраля, в квартире на набережной реки Фонтанки школьница отравилась антидепрессантами. 16-летняя девочка выпила слишком много таблеток сертралина и парацетамола.

По информации Piter.tv, пострадавшую доставили в больницу № 5 имени Филатова. У нее диагностировали острое пероральное отравление. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Добавим, что девятиклассница воспитывается в полной и благополучной семье. Девочка не состоит на профилактическом учете.

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Фото: Piter.tv