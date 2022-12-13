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В квартире на набережной реки Фонтанки девятиклассница отравилась антидепрессантами
Сегодня, 9:49
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В квартире на набережной реки Фонтанки девятиклассница отравилась антидепрессантами

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Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии. 

В пятницу, 17 февраля, в квартире на набережной реки Фонтанки школьница отравилась антидепрессантами. 16-летняя девочка выпила слишком много таблеток сертралина и парацетамола. 

По информации Piter.tv, пострадавшую доставили в больницу № 5 имени Филатова. У нее диагностировали острое пероральное отравление. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Добавим, что девятиклассница воспитывается в полной и благополучной семье. Девочка не состоит на профилактическом учете.

Ранее на Piter.tv: в изоляторе умер задержанный по делу о коррупции в автошколах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, набережная реки фонтанки, отравилась таблетками, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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