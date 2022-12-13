В изоляторе умер задержанный по делу о коррупции в автошколах Петербурга

При первоначальном осмотре установлено, что забиты дыхательные пути (предположительно полотенце).

В петербургском изоляторе нашли мертвым заместителя руководителя одной из автошкол. Его подозревали в участии в масштабной коррупционной схеме. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Покойный мог выступать в качество посредника во взяточничестве. Накануне вечером 48-ленетго мужчину задержали, а ранним утром сотрудники скорой помощи зафиксировали его смерть, которая наступила еще до их прибытия.

В сообщении уточнили, что при первоначальном осмотре установлено, что забиты дыхательные пути (предположительно полотенце).

Ранее в этом году начнут строить Большой Смоленский мост через Неву. Проектирование объекта уже почти завершено.

Фото: piter.tv

