  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Замшиной улице горела ванная
Сегодня, 10:00
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Замшиной улице горела ванная

0 0

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 17 мая, в Калининском районе произошел пожар. На Замшиной улице в доме 25, корпус 2, горела ванная в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в прессс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:32. К этому часу огонь распространился по площади 0,5 "квадрата".

Тушить пожар прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 01:54 пожар удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что грузовик опрокинулся на КАД в районе Низино.

Фото: Piter.tv

Теги: горела ванная, замшина улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии