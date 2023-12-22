В квартире на Замшиной улице горела ванная

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 17 мая, в Калининском районе произошел пожар. На Замшиной улице в доме 25, корпус 2, горела ванная в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в прессс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:32. К этому часу огонь распространился по площади 0,5 "квадрата".

Тушить пожар прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 01:54 пожар удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv