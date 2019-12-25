В квартире на Северном проспекте обнаружили мертвого петербуржца с переломами и гематомами

С места изъяли окурки, горлышко бутылки и вырез простыни.

Вечером 26 марта в полицию позвонила жительница дома №73 корпус 3 по Северному проспекту. Женщина сообщила о найденном в соседней квартире мертвом мужчине. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Приехавшая на место полиция обнаружила труп 60-летнего петербуржца с явными следами насильственной смерти: на теле были гематомы, нос оказался сломан, зафиксирована также закрытая черепно-мозговая травма. Труп направили в морг для установления причины смерти.

С места изъяли 10 окурков, горлышко бутылки, вырез простыни, одежду и смывы вещества бурого цвета.

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Фото: Piter.TV