В квартире на Северном проспекте нашли трупы двух мужчин

На момент обнаружения, тела успели частично разложиться.

В одной из квартир Калининского района Санкт-Петербурга нашли трупы двоих мужчин. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, жители дома номер 63/1 по Северному проспекту пожаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры на 14-этаже. Прибывшие на место сотрудники спецслужбы вскрыли дверь и обнаружили внутри тела двоих мужчин. Рядом с ними был найден алкоголь.

Погибшими оказались 24-летний и 26-летний уроженцы Тверской области. Старший из них работал строителем и уже два года снимал в доме квартиру. По словам хозяйки, последний раз она общалась со съёмщиком 24 октября.

На момент обнаружения, тела мужчин успели частично разложиться. Следов насильственной смерти на них обнаружено не было. Погибших отправили в морг на вскрытие. В ходе предварительной проверки стало известно, что старший мужчина ранее был осужден за хранение наркотиков.

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Фото: Piter.TV