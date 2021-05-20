Пожар на Руставели тушат три спецмашины спасателей

На месте работают 15 пожарных.

Днем в четверг, 20 мая, в Калининском районе на улице Руставели, 18, начался пожар, сообщение о котором поступило на пульт управления МЧС по Петербургу в 14:43, передает пресс-служба ведомства.

На место прибыли 15 человек личного состава и три спецмашины. Выяснилось, что возгорание началось в кухне двухкомнатной квартиры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Обстоятельства начала пожара пока неизвестны.

Судя по кадрам, которыми поделился очевидец, дыма было очень много, а квартира, в которой начался пожар, располагается примерно на шестом этаже.

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