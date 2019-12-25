В квартире на Наставников обгорели комната и коридор

Общая площадь возгорания составила 15 кв. метров.

Появились подробности с пожара на проспекте Наставников. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №11/1 на проспекте Наставников поступило в 11:27 5-го июля. В отдельной квартире выгорела комната площадью 10 кв. метров, а также коридор на площади 5 кв. метров.

В 11:58 огонь локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV показал видео с пожара.

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Друид Таурен