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В квартире на Комендантском скончался 2-летний мальчик
Сегодня, 22:34
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В квартире на Комендантском скончался 2-летний мальчик

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Семья, где погиб ребенок – неполная, но благополучная.

В квартире дома на Комендантском проспекте без видимых причин скончался 2-летний мальчик. Об этом Piter.tv 10 мая рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне утром 30-летняя мать малыша заметила, что ее ребенок не дышит. Полиция, прибывшая на место происшествия, не зафиксировала признаки насильственной смерти. Тело ребенка отправили в морг на опознание. Семья, где погиб ребенок – неполная, но благополучная.

Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, комендантский проспект, смерть
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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