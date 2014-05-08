В квартире на Комендантском скончался 2-летний мальчик

Семья, где погиб ребенок – неполная, но благополучная.

В квартире дома на Комендантском проспекте без видимых причин скончался 2-летний мальчик. Об этом Piter.tv 10 мая рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне утром 30-летняя мать малыша заметила, что ее ребенок не дышит. Полиция, прибывшая на место происшествия, не зафиксировала признаки насильственной смерти. Тело ребенка отправили в морг на опознание. Семья, где погиб ребенок – неполная, но благополучная.

Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге.

Фото: Piter.tv